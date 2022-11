Radja Nainggolan se lance dans ... les services de luxe

Absent du noyau A de l'Antwerp depuis l'histoire de la Vapoteuse sur le banc du Standard, Radja Nainggolan a le temps pour réfléchir à son avenir.

Il a fondé RADLab, qui est une entreprise qui va se mettre au service des riches. Plus précisément, elle proposera des avions privés, des villas de luxe et des yachts. Il s'agira d'une collaboration entre Nainggolan et la société déjà existante "The Aviation Factory", chacun détenant 50 % des parts, rapporte Het Laatste Nieuws. L'Anversois ne gérera pas lui-même les opérations quotidiennes de RADLab, mais déterminera donc la direction que prendra l'entreprise.

"Nous ciblons les footballeurs professionnels et d'autres athlètes de haut niveau, les DJ internationaux et les personnes du monde du spectacle", explique Nainggolan pour en savoir un peu plus sur les activités de RADLab. "C'est un groupe cible qui a des exigences élevées en termes de service. Nous connaissons les besoins spécifiques et sommes capables d'élaborer des solutions rapides. Et bien sûr, RADLab veillera toujours à ce que la vie privée des clients soit respectée."

La question de savoir si nous verrons Nainggolan apparaître sur un terrain de football dans un avenir proche est, pour l'instant, on ne voit rien venir.