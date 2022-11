Yari Verschaeren de retour : "Il est très important pour notre jeu !"

Absent surprise pour la réception de l'AS Eupen, Yari Verschaeren a déjà fait son retour à l'entraînement ce mercredi. Il ne commencera peut-être pas, mais sera prêt à aider ses équipiers.

Alors qu'il était en grande forme, Yari Verschaeren s'est légèrement blessé le week-end passé. Robin Veldman n'avait pris aucun risque, laissant "The Kid" au repos dimanche face à Eupen. Mais l'inquiétude aura été de courte durée puisque Verschaeren est déjà de retour pour la Conference League, et s'est entraîné normalement ce mercredi à Silkeborg. "Nous déciderons ce mercredi soir s'il peut jouer. Après qu'il se soit entraîné avec le groupe, nous nous réunirons avec le staff médical pour prendre une décision à son sujet", déclare Robin Veldman en conférence de presse.

S'il joue, ce ne sera peut-être pas d'emblée dans le onze. Mais Yari Verschaeren avait été très en jambes à Malines et contre le FCSB. "Nous sommes heureux qu'il soit là. Ses qualités sont importantes pour le jeu que nous voulons mettre en place", pointe Veldman. "Nous voulons que le groupe reste soudé et que notre jeu soit dans la continuité de jeudi passé et dimanche, et Yari en fait partie".