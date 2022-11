"Le penalty ne change rien, et ce n'est pas parce qu'on siffle une faute qu'on doit encaisser derrière"

Le coach du Sporting de Charleroi ne voulait certainement pas se cacher derrière une éventuelle erreur d'arbitrage.

Loin d'être défaitiste, Frank Defays était plutôt fataliste après la lourde défaite subie par les Zèbres sur la pelouse de Genk. Le T1 intérimaire des Zèbres aurait aimé voir autre chose, surtout dans les premières minutes qui n'ont pas été sainement agressives selon lui.

"Je pense que face à un Genk de cette qualité, nous avons manqué d'une saine agressivité en début de match", a déclaré Defays en conférence de presse après la rencontre. "Quand on encaisse assez vote contre cette équipe, c'est tout de suite compliqué. On a senti Charleroi relâché par moments, et dans ces moments, on a su se montrer un peu dangereux, mais Genk était à l'affût de chaque perte de concentration de notre part. Ils en ont bien profité".

Après le match, il y avait pas mal de discussions non seulement à propos du penalty sifflé en début de rencontre, mais aussi à propos de la faute qui amène le coup franc victorieux de Trésor. "Ce n'est pas le penalty ou le coup franc qui change tout", admet Defays. "On a manqué d'impact physique, c'est tout. L'arbitre a sifflé, ce n'est pas pour cela qu'on doit prendre le but sur le coup franc derrière".