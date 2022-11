Mike Trésor régale encore : "Avec Paul qui est très grand..."

Le meilleur donneur d'assists de notre championnat a une nouvelle fois régalé tout son monde ce vendredi.

Mike Trésor a une nouvelle fois été excellent ce vendredi. Le numéro 11 de Genk a encore donné des caviars, deux fois à Paul Onuachu évidemment, puisque le grand nigérian est le seul à avoir trouvé le chemin des filets pour les Limbourgeois.

"Ce n'était pas un match facile, contre un bloc bas", nous confie l'ancien joueur de Eredivisie. "En tant qu'équipe, nous sommes au même niveau de performance semaine après semaine, y compris les remplaçants. Cela donne de la concurrence dans l'équipe et cela fait monter le niveau de tout le monde".

Et Trésor augmente aussi son niveau chaque semaine. Il a ajouté deux passes décisives à son compteur vendredi, donc une dernière passe décisive au bout des arrêts de jeu : "Bien sûr, il est super grand, non ? Vous devez en profiter. Ensuite, il s'agit de donner le ballon de manière suffisamment dangereuse, et c'est arrivé parfaitement."

Tout va donc très bien dans le Limbourg, avec ce 27 sur 27.