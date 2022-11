Zinho Gano a pu compter sur le soutien de...Romelu Lukaku

Zinho Gano a été sorti du placard à Zulte Waregem. Après un conflit avec Mbaye Leye et la direction flandrienne, l'attaquant est de nouveau décisif. Pendant cette période difficile, il a pu compter sur le soutien de son ami Romelu Lukaku.

Les deux hommes se sont connus très jeunes au Lierse, en équipes de jeunes. Ils sont toujours proches et quand Zinho Gano était renvoyé dans le noyau B, Lukaku l'a bien aidé. "On s'appelle encore chaque semaine, ou on joue à la console ensemble. Romelu et moi nous connaissons depuis qu'on a 10 ans", rappelle l'attaquant flandrien dans Het Nieuwsblad. "Nous étions très proches et un tel lien ne s'oublie pas. Même si bien sûr, nous nous voyons moins".

Lukaku est cependant en Belgique en ce moment, et Gano a pu lui rendre visite. "Sa blessure est complexe, il faut y veiller au quotidien. Mais mentalement, il est très fort. Il est passé par beaucoup de choses. Dans les moments difficiles, on se soutient beaucoup", explique Zinho Gano. "On sait qu'on vient tous deux de loin".