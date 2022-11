Adrien Trebel a réussi son pari : "L'objectif, c'était avant la Coupe du Monde"

Petite surprise ce dimanche : Adrien Trebel, qu'on attendait initialement après la Coupe du Monde, est monté au jeu. Un défi personnel que s'était lancé le Français, et relevé avec brio.

Trois petits matchs de championnat, trois matchs européens et un rôle de titulaire...puis la poisse : Adrien Trebel (31 ans), qui semblait enfin débarrassé de ses blessures à répétition, retombait mal lors d'un duel face aux Young Boys et se déboîtait la clavicule. On l'annonçait de retour en 2023 ou au moins après le Mondial ; revoilà déjà le Français, dès début novembre.

"Le chirurgien, qui me connaît très bien (sourire), m'a dit qu'il savait que j'essaierais de pousser pour revenir plus tôt. Il ne m'a pas dit oui ou non, mais m'a dit que je connaissais mon corps mieux que quiconque. Lui aurait préféré attendre deux semaines", explique Adrien Trebel en zone mixte, souriant. "Mais après une semaine, j'ai dit au staff que je me sentais bien et prêt à reprendre à 100% avec le groupe. Il y a la partie chirurgicale, mais derrière il y a moi, ma tête et ce que je suis prêt à faire pour revenir dans l'équipe".

Et on a immédiatement revu le "vrai" Trebel, qui n'a pas hésité à aller au duel. "Tout le monde dit que sur mon premier tacle, je donne l'impression de me faire mal. Mais je vous assure que non, je vais bien (rires). Je n'ai vraiment plus aucune gêne. Rejouer avant la Coupe du Monde, c'était mon objectif", confesse le médian. "Au début, le staff m'a dit que ce serait difficile. J'ai vite retrouvé les entraînements individuels mais sur ce genre de blessure, le plus important, c'est d'oser aller au duel".

Autant dire que l'Antwerp, un adversaire très physique, était un test parfait. "J'avais coché la date (sourire). Je ne dirais pas que j'ai pris un risque. Ce duel à Berne, n'importe qui se serait blessé là-dessus, selon le chirurgien. J'ai gagné mon défi, maintenant à moi de travailler pour enchaîner les matchs". Titulaire important en début de saison, Adrien Trebel va donc vouloir le redevenir. C'est un autre gros défi, mais au vu des difficultés du RSCA, il pourrait bien à nouveau y parvenir.