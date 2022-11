Meux s'offre un match de prestige en Coupe de Belgique face à Saint-Trond: "Prendre un maximum de plaisir"

Coach du club namurois de Meux (D2 ACFF), Laurent Gomez s'apprête à croiser le fer ce mercredi avec le STVV en Coupe de Belgique (20h30). L'entraîneur de 38 ans nous a livré son ressentiment avant cette rencontre sur la pelouse du Stayen.

Comment est-ce que l'on prépare un tel match, face à une équipe de première division ?

"Je dois avouer qu'on a plus préparé le match de samedi passé (face à Namur, perdu 2-4, ndlr). C'était aussi un match important, et le championnat reste notre fil conducteur (comme il nous l'a expliqué ICI) Nous étions donc complètement focus sur ce match, pas sur celui de Coupe de Belgique. Mais on ne va pas évidemment y aller en touriste (sic). Il y a du travail et l'analyse qui sont faits. Notre entraînement aujourd'hui soir (mardi) va nous permettre de mettre en place certaines choses qui pourront nous aider. Mais ce n'est pas la même préparation que pour un match de championnat, parce que ce n'est pas le même contexte, et que ça reste du plaisir."

Votre dynamique en Coupe de Belgique est pourtant très bonne cette saison.

"On fait un beau parcours. Cela reste des matchs de Coupe, qui peuvent se jouer sur des détails. Par exemple, face à Perwez (victoire aux penaltys, au 4e tour), ou face à Rebecq (victoire 1-2, au 3e tour) où c'était très équilibré... Ca fait partie de la magie de la Coupe. L'année dernière, on avait été sortis d'entrée (face à Tamines), mais en championnat on était vraiment pas mal (2e de D2 ACFF), alors que là c'est un peu plus compliqué.

Je pense que ce match, qui tombe après la défaite contre Namur, il va permettre de prendre du plaisir. C'est ce que je répéte toujours aux joueurs : le foot doit rester un plaisir. Pas une source de tracas ou d'angoisse. Je pense que ce match-là, il tombe à point nommé."

Ce match tombe à point nommé

Est-ce que vous aller changer vos plans face à Saint-Trond ? On dit souvent qu'un coach doit s'adapter à l'adversaire.

"Je vais déjà m'adapter à mon noyau, parce que j'aurai un joueur suspendu. On sait comment Saint-Trond joue, quels sont ses principes de jeu. M'adapter, je le fais chaque semaine. Même si j'aligne par exemple deux fois la même équipe de suite, les consignes, elles, changent de semaine en semaine. A moins d'être le Real Madrid, tout le monde s'adapte à l'adversaire. Et je ne trouve pas cela gênant. Nous essayons en tout cas de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. J'essaie de les préparer, en leur présentant l'adversaire et en leur donnant des conseils. Mais j'espère que le message sera compris, parce que c'est eux qui presteront sur le terrain."

Que pensez-vous de Saint-Trond, qui a loupé de peu le top 8 l'année dernière et qui réalise à nouveau de bons résultats cette saison ?

"C'est une équipe avec pas mal de qualités, qui impose beaucoup de courses et de rythme dans son jeu. Cela va très vite. Il y a beaucoup de dézonage. Ils jouent avec des pistons de couloirs qui sont capables d'arpenter tout le flanc et de faire des efforts violents. Je pense que leur capacité à mettre du dynamisme dans leur jeu est l'une de leurs forces.

Nous lutterons avec nos forces. Il n'y a pas photo : il y a quand même trois divisions d'écart. On parle beaucoup de la Coupe de France, où ça arrive qu'une équipe de 3e ou 4e division arrive à faire un parcours incroyable. Mais il ne faut pas oublier que ces équipes sont quasi-professionnelles. La différence, elle est là. Nous, on s'entraîne deux fois par semaine ; eux, ils s'entraînent tous les jours. On va essayer d'en retirer un maximum de plaisir, et nous verrons ce qui en ressortira."

Pour vos joueurs, ce sera aussi l'occasion d'affronter des noms à la grande carrière et qui sont passés par les plus grands championnats : Okazaki, Brüls, Bruno,... Dommage que Kagawa soit blessé.

"Kagawa, je pense que c'est le premier nom qui est cité dans le vestiaire. Mes joueurs espèrent tous qu'il va jouer. Ils veulent tous l'affronter, parce que c'est Dortmund, c'est Manchester United. Et parce que ça n'arrivera peut-être qu'une fois, quoi. C'est excitant, et ça ne doit pas nous stresser parce que dimanche de toute manière on joue contre Waremme. On ne doit pas jouer avec peur. Juste jouer, oser. Bien sûr qu'ils sont plus forts que nous, mais on doit juste essayer de jouer notre football."

On doit juste essayer de jouer notre foot

"Beaucoup de gens me disent : 'Pourquoi pas ?'. Ce n'est pas que je n'y pense pas, mais je n'ai pas envie de préparer le match comme ça. J'ai envie que mes joueurs s'amusent et soient dans les meilleures conditions. Parce que c'est sûr que si c'est 6-0 à la mi-temps, ça devient compliqué de prendre du plaisir. Je veux faire de mon mieux pour qu'ils se souviennent de ce match-là, tous ensemble, dans plusieurs années."

Cela sera également un match mémorable pour vous. Dans votre jeune carrière d'entraîneur, Saint-Trond est le premier club de première division que vous rencontrez...

"C'est clairement l'un des matchs phares. On a déjà affronté La Louvière par exemple, qui avait une véritable armada et un grand passé. Là, on est sûr que cela ne sera pas comparable. On parle d'une équipe professionnelle. Mais je ne suis pas du tout stressé. Au contraire, je suis plutôt impatient. J'ai envie de vivre cela, mais surtout que ce soit passé et qu'on se concentre sur le championnat, parce que je pense qu'on étale un peu nos forces à gauche, à droite. Et moi le premier, je suis fort sollicité et j'aimerais juste faire gagner l'équipe en championnat."

(Photo en haut de l'article tirée de la page Facebook du RFC Meux)