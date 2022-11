Seth De Witte ne pense pas à la retraite : "Jouer une fois de plus au plus haut niveau"

Ce soir, les deux anciens clubs de Seth De Witte s'affrontent : Lokeren et le KV Malines. Le joueur âgé de 35 ans est actuellement sans club, mais il pense qu'il peut encore aider une formation au plus haut niveau.

Après son aventure à Deinze, Seth De Witte n'a pas trouvé de nouveau club cet été, mais il ne veut pas annoncer la fin de sa carrière tout de suite. "La saison dernière, j'étais également sans club jusqu'à la trêve hivernale. Je sais aussi que les clubs du plus haut niveau ne m'attendent pas, mais je veux vraiment tout donner une fois de plus au plus haut niveau si possible", a-t-il déclaré à Gazet van Antwerpen.

"J'ai déjà été contacté par certains clubs, mais je veux être sûr à 100% de mon choix. Bien que je réalise aussi que cette chance s'amenuise de jour en jour. En tout cas, je n'ai pas mis fin à ma carrière de footballeur. Et si rien d'autre ne se présente de toute façon, je peux toujours aller jouer au football avec des amis."