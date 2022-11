Hein Vanhaezebrouck : "Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné pour le Mondial"

Les différentes équipes ont officialisé leurs sélections pour le Mondial, des annonces qui tombent inévitablement avec de la déception.

C'est le cas d'Hein Vanhaezebrouck, qui a avoué être déçu pour deux de ses joueurs. Michael Ngadeu, titulaire en puissance des Buffalos ne verra pas le Qatar.

Le Camerounais compte pourtant plusieurs sélections mais le défenseur n'a finalement pas été appelé : "Bien sûr, il est très déçu. Je ne comprends pas vraiment moi-même cette décision. Mais je ne suis pas l'homme qu'il faut pour y répondre, il faut voir avec la fédération camerounaise. Peut-être même pas avec l'entraîneur. Des choses bizarres comme ça arrivent assez souvent là-bas, car c'est vraiment incompréhensible. Cette semaine encore, il a marqué contre le Club de Bruges. Je ne comprends pas", a expliqué le coach Buffalo en conférence de presse.

Hyun-seok Hong ne devrait également pas être du voyage. La sélection sud-coréenne n'a pas encore été finalisée, mais le milieu de terrain a déjà indiqué qu'il n'y avait pratiquement aucune chance qu'il soit appelé : "D'après lui, il y a trop de bons joueurs en Corée du Sud. Je m'attends alors à ce que la Corée du Sud arrive au moins en quart de finale, si elle estime ne pas avoir besoin d'un tel joueur", a déclaré un Vanhaezebrouck plein d'ironie.

🎙️Hein: "Ik begrijp niet goed waarom Ngadeu niet geselecteerd is voor het WK. Hij is uiteraard erg ontgoocheld. En Hong zit niet in de selectie van Zuid-Korea omdat er blijkbaar veel concurrentie is. Dan verwacht ik Korea minstens in de kwartfinale (lacht)."



