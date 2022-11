Les joueurs de Westerlo estiment qu'ils auraient dû obtenir un penalty : "Tout le monde a vu ça, non ?"

Nacer Chadli était à nouveau présent pour Westerlo lors du match de coupe contre le Racing Genk. Mais même l'(ancien ?) Diable Rouge n'a pas pu renverser la vapeur après que le Racing Genk ait pris l'avantage après 15 minutes.

"Nous savions très bien comment Genk jouait. C'est la meilleure équipe de Belgique en ce moment et nous devons exploiter toutes les chances que nous avons", a déclaré Chadli après le match. "Nous avons montré que nous pouvons contrôler le jeu, même contre de bonnes équipes. Nous avons montré de bonnes choses que nous devons maintenant prendre en compte pour le week-end", a-t-il ajouté.

A la fin du match, les locaux ont réclamé un penalty pour une faute de main possible d'Arteaga. Possible ? Selon Chadli, c'était clair. "Je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé là-bas, non ? C'était juste des mains. J'étais moi-même sur le banc de touche mais je l'ai entendu de la bouche d'autres personnes et j'ai vu des images. C'est très malheureux que l'arbitre ne le voit pas à ce moment-là, même si nous avons eu des occasions de marquer nous-mêmes", a-t-il conclu.

Rubin Seigers : "L'explication de l'arbitre est très étrange"

Le défenseur Rubin Seigers a également estimé qu'un penalty lui avait été refusé et a eu une conversation avec l'arbitre Bert Put. "Selon lui, Arteaga a essayé d'esquiver le ballon et a frappé le cuir avec l'épaule. Mais je trouve toujours ça très étrange. Si vous êtes devant le but et que le ballon se dirige vers le but, ne faites-vous pas tout ce que vous pouvez pour empêcher le but au lieu de vous écarter du chemin ?" demande-t-il à haute voix.