Officiel: les coéquipiers de Cristiano Ronaldo pour le Mondial sont connus

Pour sa dernière Coupe du monde, CR7 aura à cœur de briller au Qatar.

La liste des 26 du Portugal est connue, Cristiano Ronaldo connait désormais ses coéquipiers pour le Mondial, et il y a très peu de surprise dans un groupe avec beaucoup de qualités individuelles. On espère que Santos fera mieux que les précédentes compétitions où le portugal n'a plus dépassé les 8èmes depuis 2006.

Renato Sanches n'est pas inclus, mais on retrouve ses coéquipiers parisiens Vitinha et Nuno Mendes. Joao Felix, Rafael Leao, Joao Cancelo, Pepe et Bernardo Silva sont notamment séléctionnés.