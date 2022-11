Officiel: un Paraguayen élu joueur du mois d'octobre en Premier League

Miguel Almiron est un Paraguayen au club depuis janvier 2019. Titulaire indiscutable sous le système d'Eddie Howe, l'ancien pensionnaire de MLS est en partie responsable du très bon début de saison des Magpies et leur 3ème place. Impliqué dans 8 buts dont 6 en octobre, le joueur de 28 ans devra confirmer sur toute la saison pour toucher l'Europe avec son club anglais. Mais il n'est pas seul puisque le club peut aussi compter sur un très bon Saint-Maximin ou même leur capitaine Kieran Trippier, latéral réussissant le plus de centres en Premier League.

