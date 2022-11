La Gantoise explose Courtrai

Victoire sans problème pour La Gantoise, qui poursuit sur sa lancée de sa victoire sur le Club de Bruges.

Il n'y a pas vraiment eu de match entre La Gantoise et Courtrai ce dimanche soir au stade des Eperons d'Or.

Réduits à 10 après une véritable agression de D'Haene sur Samoise - sorti sur blessure - et une expulsion de leur capitaine, les Kerels ont été dépassés et ont encaissé un premier but par l'intermédiaire d'Hjulsager (33e). L'ancien d'Ostende concluait bien sur une passe lumineuse de Castro-Montes. Ibrahim Salah, déjà très bon la semaine dernière face à Bruges, enrhumait ensuite Dessoleil et envoyait une frappe splendide dans la lucarne d'Ilic (40e).

Pourtant réduits, eux aussi, à 10 après une rouge pour Kums, les Buffalos continuaient de surpasser leur adversaire. Depoitre profitait d'une erreur énorme de la défense courtraisienne et marquait le troisième (69e). Salah était ensuite servi au second poteau par Castro-Montes et inscrivait un joli doublé (71e).

La Gantoise termine bien sa première partie de saison, Courtrai est avant-dernier du championnat.