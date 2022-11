🎥 Le Portugal se paie déjà une polémique : rencontre très froide entre CR7 et Bruno Fernandes après son interview choc

Ambiance en sélection du Portugal, où Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes risquent de devoir mettre les choses au clair.

Cristiano Ronaldo a bien choisi son timing pour déballer tout ce qu'il avait sur le coeur. La star de Manchester United, au placard depuis de longues semaines, a donné une interview à Piers Morgan, qui a fait l'effet d'une bombe. Ronaldo a dézingué ManU comme on l'a rarement vu de la part d'un joueur sous contrat. Le club a réagi ; reste à voir comment les probablement ex-équipiers de CR7 vivent la chose.

Et à en croire les brèves images diffusées au Portugal, l'ambiance semble assez fraîche en sélection entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, son compère à Manchester United. Les deux hommes se sont brièvement serrés la main, Ronaldo paraissant un peu mal à l'aise. Coéquipiers de longue date, Ronaldo et Fernandes vont très certainement tout mettre à plat avant le début de la Coupe du Monde, mais voilà une polémique dont le Portugal se serait bien passé.