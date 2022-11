Décalé-Qatar, Jour J-3 : on s'en bat les C*******

Chaque jour, nous essayerons d'avoir un regard décalé sur cette Coupe du Monde. À trois jours du coup d'envoi, c'est le flou le plus total.

La foule est en délire ! L'Allemagne a battu Oman sur le score incroyable de 0-1, pendant que la Croatie, adversaire des Diables, sortait le même score contre l'Arabie Saoudite ! Incroyable comme.... on s'en fout un peu finalement.

Le bal des rencontres amicales a débuté, avec son lot d'enseignements qui ne voudront plus rien dire dans quelques jours. On va donc le dire tout haut et une fois pour toute : ces amicaux ne veulent rien dire, il n'y a aucun enseignement à tirer, ce n'est pas parce qu'une équipe plante 107 buts à des semi-pros que le trophée sera dans la vitrine dans 40 jours, et à l'inverse ce n'est pas l'équipe qui s'économise qui va pouvoir aller loin dans cette Coupe du Monde.

En temps normal, lorsque ces amicaux ont lieu chez nous, fin mai, avant une Coupe du Monde que tout le monde attend, ils ne sont pas importants. Alors avant un Mundial (comme disent les anciens) que tout le monde critique et qui manque tellement d'enthousiasme qu'on en annulerait un village de supporters, et des rencontres jouées à l'autre bout du monde, il faut le à la Kevin : on s'en bat les c****** .

Vivement Dimanche...