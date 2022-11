Les premiers mots de Demichelis à la tête de River Plate

Comme prévu, l'Argentin quitte le Bayern Munich et retourne au pays

Il ne manquait plus que l'officialisation de River Plate : liberé de ses fonctions au sein de l'équipe B du Bayern de Munich, Martin Demichelis (41 ans) a été nommé coach principal du club argentin.

L'ancien international de l'Albiceleste (51 sélections) aura là une tâche de grande ampleur : faire oublier Marcelo Gallardo, au sein d'un club mythique du paysage foot sud-américain.

"Merci beaucoup à tous les dirigeants et à tous les fans, qui m'ont exprimé leur confiance et leur volonté de me voir ici. Avec mon groupe, nous allons honorer cette profession afin que River continue sur cette voie couronnée de succès", a déclaré Demichelis, qui à l'instar de sa carrière de joueur, n'a jamais eu froid aux yeux.