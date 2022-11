Manchester United fait déjà comme si Ronaldo n'était plus là

Arrivé comme un roi, Ronaldo repartira sûrement en janvier par la plus petite porte.

Après ses propos assassins dans la presse, Cristiano Ronaldo a agité tout un club qui n'a pas tardé à réagir avec une amende d'un montant de 1 millions de Livres Sterling. Contrairement à cet été, le Portugais peut déjà penser à faire ses bagages.

Ce qui confirme encore plus ce probable départ, c'est qu'aux alentours d'Old Trafford, on commence à retirer les photos du multiple Ballon d'Or. La rupture semble donc acté et on a de moins en moins de chance de voir CR7 revenir en Angleterre après le Mondial.