L'avocat de Roberto Martinez monte au créneau : "Un manque de respect envers le sélectionneur le plus titré de l'histoire du football belge"

Une fuite a récemment révélé que l'entraîneur national Roberto Martinez négocie un nouveau contrat avec la fédération de football Belge.

La Fédération de football belge a surpris en déclarant qu'elle souhaitait poursuivre avec le sélectionneur national Roberto Martinez. De préférence tout de suite jusqu'à la prochaine Coupe du monde dans quatre ans.

L'avocat du technicien espagnol Jesse De Preter a confirmé au Het Nieuwsblad que de telles discussions ont eu lieu. "Mais pour être clair, il n'y a jamais eu de proposition concrète, même si l'intention était de tout finaliser avant le voyage au Qatar", précise-t-il. "L'absence de proposition ne me dérange pas du tout, ce qui me dérange, c'est la conséquence de la mauvaise communication, à savoir que le monde extérieur commence à penser que c'est Roberto qui bloque le dossier ou qu'il demande trop d'argent. Ce n'est pas du tout le cas. L’attitude de la fédération, que je considère comme irrespectueuse envers le sélectionneur le plus titré de l’histoire du football belge, pourrait créer une mauvaise ambiance autour de l’avenir de Roberto. Les joueurs peuvent également commencer à s'interroger sur la situation exacte. Ce n'est pas bon."