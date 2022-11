Le sélectionneur du Qatar déplore la "nervosité" de ses joueurs

Pour le premier match de son histoire en Coupe du monde, qui plus est à domicile, le Qatar a fait pâle figure et s'est incliné face à l'Equateur (0-2).

"Ça n'a pas été le match espéré", a regretté Felix Sanchez Bas, le sélectionneur du Qatar. "Il va falloir analyser ce qui s'est passé et se concentrer sur le prochain match, qui sera au moins aussi exigeant. On peut s'améliorer, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. Peut-être que les nerfs nous ont trahis, on a vraiment mal débuté."

Sanchez sait, après ce qu'il a vu aujourd'hui de la part de ses hommes, que le Qatar va devoir cravacher s'il ne veut pas que sa première Coupe du monde ne tourne pas au fiasco sportif. "Nous avons été très imprécis techniquement, on n'a jamais enchaîné quatre passes et on n'était pas équilibrés en transition. On va essayer de s'améliorer tactiquement et d'être plus solides. En deuxième période, le jeu était plus équilibré mais la vérité, c'est que nous n'avons pas non plus tellement approché leur but."

"Je crois que nous étions loin de ce qu'on peut donner. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de nervosité. C'est la Coupe du monde, la première, on joue devant notre public", a-t-il conclu.

Le Qatar rencontrera le Sénégal, le 25 novembre prochain.