La Belgique en finale du Mondial selon les prédictions de l'université d'Oxford !

La Belgique devrait s'incliner en finale face au Brésil selon la prestigieuse université d’Oxford qui s’est prêtée au jeu des prédictions. L’établisement britannique a simulé les phases de groupe un million de fois et a retenu les résultats les plus courants. Ensuite, l’algorithme a simulé chaque match à élimination directe 100 000 fois.

Les Diables Rouges finiraient à la première place du groupe F avant de sortir respectivement l’Allemagne, le Portugal et la France avant de s'incliner en finale face au Brésil. Selon Oxford, la Seleção aurait 61,3% de chances de l’emporter.

La bonne prédiction ? Réponse dans quelques semaines….

NEW: Oxford mathematical model predicts Brazil are most likely to win the men's @FIFAWorldCup 🇧🇷🏆



The model - created by @OxUniMaths' @JoshuaABull – forecasts the Seleção to have a 14.72% chance of winning the trophy.#WorldCup #WorldCup2022 pic.twitter.com/1E6TRe9dt0