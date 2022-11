Bukayo Saka aux anges après son doublé : "Un sentiment que je ne peux pas décrire"

L'Angleterre a roulé sur l'Iran ce lundi (6-2).

Grand artisan de cette superbe victoire d'entrée, le double buteur Bukayo Saka s'est exprimé au micro de la BBC. "Je ne peux pas décrire ce sentiment, c'est incroyable. Je suis si heureux et si fier. C'est donc un jour vraiment spécial."

"Nous avions besoin de ce bon départ. Nous n'avons pas joué de la meilleure façon possible en entrant dans le tournoi. Il y avait beaucoup de discussions et de spéculations sur notre forme, mais nous avons montré à tout le monde la qualité que nous avons et ce que nous pouvons faire", a lancé un Saka satisfait et soulagé. "C'est incroyable d'obtenir cette victoire, avec autant de pression. Mais nous devons être constants parce que nous avons le prochain match dans quelques jours et nous devons gagner à nouveau."

L'Angleterre rencontrera les Etats-Unis le 25 novembre prochain.