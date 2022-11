Lionel Messi : "Ce sera ma dernière Coupe du monde"

La Pulga a expliqué lundi son excitation à la veille d'aborder sa cinquième Coupe du monde pour laquelle il nourrit une grande ambition.

Lionel Messi (35 ans, 165 sélections et 91 buts) a annoncé qu'il allait probablement disputer sa dernière Coupe du monde en 2022 au Qatar. Juste avant le début de ce tournoi pour son pays, l'international argentin a confirmé cette tendance.

"Dans ma préparation, je n'ai rien fait de spécial, j'ai pris soin de moi comme durant toute ma carrière. Ça reste toujours spécial de jouer une Coupe du monde. Ce sera la dernière pour moi, ma dernière opportunité d'atteindre ce grand rêve qu'on a tous : gagner la Coupe du monde", a commenté le joueur du PSG en conférence de presse ce lundi avant de poursuivre. "On espère pouvoir continuer de faire ce qu'on fait depuis un certain temps avec cette équipe. Mais ce sera une partie difficile. Beaucoup, dans ce groupe, disputeront leur première Coupe du monde, il peut y avoir de la nervosité. Mais une fois passé les cinq premières minutes, on essaiera d'aller chercher ce qu'on est venus chercher. En respectant l'adversaire, comme toujours."