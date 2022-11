Christian Eriksen, à la Coupe du monde un an et demi après son arrêt cardiaque : "Un rêve"

La star du Danemark s'apprête à participer à la Coupe du monde. Une superbe victoire sur la vie, pour celui qui a été victime d'un arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021.

"À présent, inconsciemment, je sais que tout ira bien. Je suis reconnaissant d'être ici. Tout le reste est un plus. C'est ma devise maintenant", a déclaré Christian Eriksen en conférence de presse.

"C'est difficile de regarder en arrière et de penser à ce qu'étaient ma carrière et ma vie à l'époque. Être ici et jouer la Coupe du monde est un grand contraste avec cela. C'était le rêve depuis le début, j'espérais être ici et être en assez bonne santé pour jouer. La réussite était de revenir, de retrouver la santé et d'avoir une vie. Tout le reste n'est qu'un plus. Jouer la Coupe du monde, c'est énorme. Pas seulement parce que c'est une Coupe du monde. Mais parce que j'ai tout fait pour atteindre cet objectif."

"Jusqu'où on veut aller? On rêve de quelque chose de grand", a continué Eriksen, qui affrontera la Tunisie ce mardi (14h), mais aussi la France dans sa poule. "D'habitude, la France dans un grand tournoi est une équipe totalement différente comparé au reste du temps."