Le sélectionneur de l'Argentine amer : "À la mi-temps, on s'est dit que le match était bizarre"

L'Albiceleste a démarré cette Coupe du Monde 2022 de la pire des manières en s'inclinât face à l'Arabie Saoudite (2-1).

Quelle douche froide pour l'Argentine après sa défaite inattendue contre l'Arabie Saoudite. Lionel Messi et ses coéquipiers avaient plutôt bien commencé cette rencontre avec l'ouverture du score et plusieurs buts hors-jeu notamment.

"On savait comment joue l'Arabie Saoudite, on a préparé le match pendant une semaine", a-t-il d'abord expliqué Lionel Scaloni à l'issue de la rencontre avant de vite embrayer sur l'arbitrage. "La nouvelle technologie, c'est comme ça, même si les hors-jeu sont millimétrés. C'est difficile d'encaisser cette défaite, en 4-5 minutes ils nous ont mis 2 buts. Je crois que ce sont leurs deux 2 tirs cadrés. On n'a pas d'autre choix que de se relever. On ne doit pas analyser ça à outrance. C'est un jour triste, mais il faut se lever et continuer. La première période était pour nous. À la mi-temps, on s'est dit que le match était bizarre et qu'un but pouvait changer les choses. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on verra ça avec plus de calme, et je n'ai pas encore parlé avec les joueurs. Ils ont mal, mais voudront gagner les prochains matchs", a ajouté le sélectionneur de l'Argentine.

"On sait que dans un Mondial, ça peut se passer comme ça. Perdre, ce n'est jamais bon, surtout quand on a la sensation que le match nous échappe et que quand on s'en rend vraiment compte, il y a 1-2. Heureusement, il reste deux matchs. On a fait une bonne première période et si ça s'était bien passé, on aurait mené 2-0. Logiquement, ils (l'Arabie Saoudite, NDLR) ont eu du soutien parce qu'ils sont voisins, donc ils en ont tiré de la force. Mais c'est une bonne équipe. La défaite s'est jouée à des millimètres. On accepte cette nouvelle règle. Il faut féliciter l'adversaire et préparer le match suivant", a conclu le coach argentin.

L'Albiceleste devra maintenant assurer et n'aura pas le droit à l'erreur contre le Mexique samedi soir.