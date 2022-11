John Herdman, coach du Canada :"On a rendu le pays fier"

Le Canada s'est incliné face à la Belgiqu, sur le plus petit des écarts, et ce, malgré 22 tirs. Le sélectionneur canadien est revenu sur la prestation des siens.

John Herdman n'a pas été trop sévère avec son équipe au vu du match: "On a rendu le pays fier. Soyons fiers du match et poursuivons durant la suite. Mes joueurs ont montré ce soir qu'on avait notre place ici. Nos supporters aussi ont été incroyables. Ils n'étaient pas très nombreux, mais ils ont fait vivre le stade et on a vu qu'on était une nation de foot. L'objectif était de jouer sans peur et de marquer en premier. On n'a pas réussi, mais tout est ouvert après le nul dans l'autre match. Je suis vraiment fier de ce qu'ils ont fait. On doit continuer à rester soudés et à y croire".

"Sur le penalty, on espérait ce premier but pour le Canada. Je suis fier d'Alphonso (Davies), il a pris le ballon, alors que tout un pays attendait ce premier but. Nous en étions tellement proches... Je suis fier de son courage. Ca n'était pas son soir, mais Thibaut Courtois est aussi bon gardien... Les statistiques sont en notre faveur, mais le gardien du Real Madrid était dans la cage d'en face... Ils ont aussi des défenseurs d'expérience, ça n'est pas facile de marquer. On a parfois fait une passe de trop autour de la surface. Mais 22 tirs, 27 centres... Je ne peux pas me plaindre. Maintenant, on doit laisser ce match derrière nous, même s'il y a des enseignements et des choses positives à en tirer. On a un gros match à jouer contre la Croatie. Nos futurs adversaires nous respecteront, j’en suis persuadé" a conclu le sélectionneur.