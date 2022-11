Un retour de très longue date au Club de Bruges !

Pendant que certains sont à la Coupe du monde, d'autres s'entraînent en Belgique. C'est le cas, et c'est une nouvelle qui fait du bien, de Mats Rits. Le milieu de terrain s'est en effet entraîné avec le groupe pour la première fois depuis sa grave blessure.

Joueur incontournable au sein du système brugeois, Mats Rits s'était blessé aux ligaments croisés face au Sporting d'Anderlecht au mois de mai dernier. Après de longs mois d'absence, il semble en bon chemin pour retrouver les terrains.

Missed this smile on the pitch 🥰



Mats is training with the team again! 💪 pic.twitter.com/xxsOkisauP