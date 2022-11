Aliou Cissé avant Sénégal-Qatar: "On est dos au mur"

Les champions d'Afrique n'ont pas le droit à l'erreur et leur sélectionneur en est conscient.

Battu par les Pays-Bas lundi soir, le Sénégal disputera son deuxième match vendredi contre le pays hôte. Un match capital pour les Lions de la Téranga qui doivent rebondir. Aliou Cissé en est conscient. "Dans ces compétitions, quand vous perdez le premier match, vous êtes dos au mur", a confié le sélectionneur sénégalais en conférence de presse ce jeudi.

Mais Aliou Cissé et ses joueurs ne cèdent pas à la panique pour autant. "Le match d'ouverture est derrière nous. Le match contre le Qatar sera un nouveau départ pour notre équipe qui est sur la bonne voie et qui abordera cette rencontre plus préparée."