Bilal El Khannous savoure : "Incroyable que je puisse vivre cela à 18 ans"

Le match était spécial pour quelques joueurs des Lions de l'Atlas.

Belgique - Maroc avait un goût particulier pour quelques joueurs des Lions de l'Atlas. On pense à Selim Amallah, le joueur du Standard ou encore Bilal El Khannous qui évolue à Genk. Ce dernier avait tout récemment opté pour le Maroc, ce qui lui a offert une place dans le groupe marocain pour le Qatar.

"C'est magnifique", s'est réjoui le meneur de jeu de Genk de 18 ans. "On s'est battus jusqu'à la fin, on a mis deux beaux buts. On savait qu'on pouvait faire un gros match contre la Belgique et surtout gagner ce match", a confié le joueur au micro de Sporza / RTBF Sport.

"Je crois que la Belgique a joué son jeu, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. On a vraiment très bien joué, première mi-temps un peu plus difficile puis en deuxième on est bien rentrés dedans, on a eu plus d'occasions et c'est pour ça qu'on a marqué deux but en deuxième mi-temps", poursuit El Khannous.

Ce dernier savoure également l'expérience d'un tel rendez-vous : "C'est incroyable que je puisse vivre cette expérience à 18 ans, d'être parmi de tels joueurs."