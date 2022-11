Roberto Martinez : "Je prends 20 à 25 décisions par jour, bien sûr qu'elles ne peuvent pas toutes être correctes"

Le sélectionneur des Diables s'est exprimé au lendemain de la défaite face au Maroc et dans un climat de tensions peu rassurant.

Roberto Martinez l'a dit lui-même : il y a des tensions dans l'équipe. Pourtant, le coach des Diables Rouges ne veut pas tirer la sonnette d'alarme. "Lors d'une Coupe du monde, tout est magnifié, les choses sont abordées plus émotionnellement. C'est normal d'avoir des tensions, il y en a toujours. Je suis plus pragmatique, rationnel. Nous avons perdu, mais il reste encore un match à jouer. Nous avons gâché une chance de passer, nous aurons la suivante ce jeudi (face à la Croatie, ndlr). On peut encore se qualifier, n'est-ce pas ? Faisons le rapport après jeudi et voyons si c'est la fin d'un cycle", a déclaré Martinez selon Het Laatste Nieuws.

Nous souffrons ensemble

Tous les supporters qui ont regardé les Diables Rouges depuis le début du Mondial ont de quoi se montrer inquiets, au vu des performances et/ou de l'état d'esprit des joueurs. "C'est un groupe de gagnants avec de grandes personnalités", a déclaré Martinez. "Certains gars sont dans les vestiaires les plus exigeants du monde. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils acceptent la défaite comme ça. Mais je dois garder la tête froide - ce qui n'est pas toujours le cas immédiatement après un match - je dois prendre les bonnes décisions. C'est ma responsabilité. Tout le monde était déçu après la défaite. Nous devons juste renverser ce manque de confiance et cette négativité. Je suis maintenant concentré à 100% sur la façon de battre la Croatie. Et je dois m'assurer que les joueurs y croient. Peut-être que c'est le cas maintenant à seulement dix pour cent, mardi à cinquante pour cent et mercredi à septante-cinq pour cent. Tant que c'est à cent pour cent le jour du match. Nous souffrons ensemble."

Plusieurs choix de Martinez, notamment lors du match contre le Maroc, ont été fortement contestés. "Cela fait partie du métier d'entraîneur Je vingt à vingt-cinq décisions par jour. Bien sûr, ils ne peuvent pas tous être corrects."