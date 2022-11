📷 Les Diables s'entraînent au complet, à un jour du duel décisif face à la Croatie

Deux retours à l'entraînement chez les Diables Rouges, qui se préparent pour le match de ce jeudi.

Comme d'habitude, les Diables Rouges se sont entraînés en après-midi au centre d'Abu Samra.

Bonne nouvelle : les retours de Kevin De Bruyne et Eden Hazard à l'entraînement collectif, eux qui s'étaient entraînés individuellement mardi. Tout porte à croire qu'ils seront disponibles pour le match de jeudi face à la Croatie.

Au vu des photos, la bonne humeur semblait à nouveau règner entre joueurs et staffs. Des images "good vibes only", qui font du bien et soulagent la tension avant de jouer la qualif' dans 24 heures.