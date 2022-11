José Maria Gimenez : "Nous n'avons pas joué pour gagner comme lors du premier match"

Si l'ambiance n'est visiblement pas au beau fixe chez nos Diables, elle n'a clairement l'air pas mieux chez la Céleste.

L'équipe nationale uruguayenne a changé de coach en janvier en limogeant Oscar Tabarez, en place depuis 2006, pour Diego Alonso. Un changement bon pour le court terme qui a permis à l'Uruguay d'obtenir un ticket pour le Qatar. Maintenant, les choses sont plus compliquées pour la Céleste. Après le match contre le Portugal perdu 2-0, deux joueurs emblématiques sont sortis dans la presse. Edinson Cavani a déclaré que les journalistes devaient s'adresser au coach pour les aspects tactiques d'aujourd'hui. José Maria Giménez à lui été plus tranchant en déclarant qu'ils n'étaient pas montés sur le terrain pour gagner comme lors du premier match (contre la Corée du Sud). Il se dit triste vu la qualité des joueurs et l'équipe disponible.

L'Uruguay semble donc assez perdue à l'image des deux compositions différentes lors des 2 premiers matchs. La légende Diego Forlan a d'ailleurs regretté le choix d'une défense à 5, car il voyait ça comme un aveu de faiblesse contre le Portugal. Les coéquipiers de Luis Suarez doivent maintenant livrer une finale contre le Ghana en espérant que la Corée ne gagne pas contre les Portugais déjà qualifiés. Un match qu'une grande partie de l'effectif prendra à cœur pour ce qui est sans doute leur dernière Coupe du monde (Diego Godin, Edinson Cavani, Luis Suarez,…)