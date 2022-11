Romelu Lukaku craint par les joueurs croates : "Même s'il n'est pas à 100%..."

Le buteur des Diables Rouges est attendu par toute une nation pour ce match.

La rencontre cruciale de ce jeudi tiendra en haleine tout un pays. L'une des questions que tout le monde se pose reste : Romelu Lukaku sera-t-il titulaire pour ce match face à la Croatie ?

S'il a disputé quelques minutes face au Maroc alors que les Diables étaient en pleine déroute, reste à voir s'il sera bien en forme pour débuter le match jeudi.

Dans tous les cas, les joueurs croates l'attendent de pied ferme et savent que ce ne sera pas facile de l'empêcher de retourner la défense : "C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Même s’il revient de blessure et qu’il ne sera pas à 100 %, on devra faire attention à lui", a confié Mario Pasalic, médian croate.

Nikola Vlasic s'accorde avec les propos de son coéquipier même s'il estime que Big Rom "ne sera pas le seul à amener le danger".