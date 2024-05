Amadou Onana nourrit de grandes ambitions cet été...et veut s'offrir un transfert de rêve !

Amadou Onana est très vite devenu indispensable en peu de temps au sein de l'équipe nationale. Cet été à l'Euro, il nourrit de grandes ambitions.

Amadou Onana a déjà joué une Coupe du Monde, mais cela ne s'est pas exactement passé comme prévu. "Je trouve le processus d'apprentissage important. La Coupe du Monde a été importante pour mon développement, je suis devenu plus mature. Les cartons que j'ai reçus en sont un exemple", dit-il dans Het Laatste Nieuws.

"Je voulais évoluer à ce niveau. Vous avez pu voir cette saison que je reçois moins de cartons. Cela montre une certaine maturité, car la Premier League est la compétition la plus intense au monde. Je continue à apprendre, et je devrai encore apprendre à l'avenir, mais lors de cet Euro, je vais essayer de performer aussi bien que possible de manière 'stratégique'.", continue-t-il.

Les grandes ambitions d'Amadou Onana avec la Belgique à l'Euro

Le potentiel des Diables Rouges est indéniable, mais sont-ils déjà assez matures pour en tirer quelque chose? "Je pense que nous avons beaucoup de jeunes gars qui ont faim et de bonnes intentions. Nous sommes tous motivés. Le potentiel est là, nous devons juste être un peu patients et travailler dur."

Mais pouvons-nous remporter l'Euro? "C'est possible. Parce que nous avons énormément de talent, et en même temps beaucoup d'expérience. Nous sommes plus que jamais une équipe soudée."

Sur le plan personnel, Amadou Onana veut montrer qu'il peut viser plus haut qu'Everton. "Lors de tournois précédents, vous avez vu que les joueurs qui ont performé sont passés à des clubs de haut niveau. C'est un objectif que je vise. J'ai hâte de me montrer au sommet en Europe et de montrer ce dont je suis capable. Cet Euro est un tremplin !"