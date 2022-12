Le match que personne n'imaginait, que personne n'espérait

Nous y sommes. Les Diables Rouges vont jouer leur avenir ce jeudi en fin d'après-midi contre les vice-champions du monde. Un match stressant, au couperet, et dès les phases de poule. On avait oublié cette sensation.

Que ce soit en 2014 (des victoires contre l'Algérie et la Russie) ou en 2018 (Panama et Tunisie), les Diables ont à chaque fois abordé la troisième rencontre avec la qualification en poche. C'était aussi le cas en 1994 aux USA après avoir battu les Pays-Bas et le Maroc. Mais cette année, c'est une autre musique.

Le dernier match est là, c'est dans quelques heures, et les Diables sont à la troisième place du groupe avec 3 points. La Croatie en a 4, tout comme le Maroc. Pour s'assurer de la qualification, il faut battre la Croatie. un nul peut suffire oui, si le Maroc perd par minimum trois buts d'écart (avec au moins un score de 2-2 dans le match des Diables) pu alors 4 buts d'écart en faveur du Canada.

© photonews

Mais il ne faut pas calculer, il faut tout donner. Cette situation, qui est inconnue pour la plupart des Diables s'est déjà déroulée par le passé. En 2002, les Diables devaient s'imposer contre la Russie pour sortir des poules, ce qui a été fait sur le score de 3-2. Par contre, en 1998, les Diables s'étaient pris les pieds dans le tapis coréen avec un nul (1-1), le troisième en trois matches pour une élimination.

Dans l'esprit des joueurs, et même de pas mal de suiveurs, beaucoup pensaient au même scénario qu'il y a quatre ans, avec une rencontre face à la Croatie qui aurait plutôt décidé de la première place plutôt que la qualification. Mais les prestations de nos joueurs font qu'il faudra certainement aller chercher la victoire ce jeudi sur le coup de 16 h 00. Sinon, ce sera assurément l'une des plus grandes déceptions de notre équipe nationale. Et cela, personne ne le voulait, personne ne l'imaginait.