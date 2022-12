Messi buteur pour sa 1000e, l'Argentine se défait de l'Australie moins facilement que prévu

L'Argentine a souffert plus que prévu mais élimine l'Australie, et affrontera les Pays-Bas en quarts de finale.

C'est la millième de Lionel Messi, et on a presque l'impression que c'est plus un jubilé qu'autre chose tant personne ne voit l'Australie, invitée surprise de ces 8es de finale, inquiéter une Argentine qui fait partie des grands favoris à la victoire finale. Le début de match, cependant, se fait particulièrement attentiste des deux côtés. L'Albiceleste est en possession, face à une Australie au projet clair : tenir, faire le gros dos, et partir en contre.

Après quelques tentatives peu intéressantes argentines, Aziz Behich force Rodrigo De Paul à une première intervention sur un déboulé australien (19e). Mais l'Argentine pousse, pousse, et finit par trouver la faille...via l'homme du soir : Lionel Messi s'appuie sur Julian Alvarez et enroule à ras de terre (35e, 1-0). Le plan australien, qui impliquait de ne pas encaisser, vole en éclats. On ne peut pas dire que l'Albiceleste brille pour autant.

© photonews

En seconde période, l'Argentine accélère un peu le rythme. Messi frappe, bien servi par De Paul, mais c'est capté par Mathew Ryan. Cristian Romero fait ensuite une grosse frayeur à Emiliano Martinez sur une passe en retrait, mais c'est bien l'autre portier qui craquera sous la pression : après une relance aléatoire, Ryan est pris entre deux adversaires et se fait chiper le ballon par Julian Alvarez, qui fait le break (2-0, 57e). Un but-gag, qui semble tuer les espoirs des Socceroos.

Mais l'Argentine va jouer avec son bonheur : un peu de nulle part, une frappe puissante de Craig Goodwin est chanceusement déviée et fait 2-1 contre le cours du jeu (77e). La tension s'installe, et un slalom digne de Lionel Messi signé Aziz Behich met le feu dans la défense (81e). Lautaro Martinez, magistralement isolé par un solo de Messi, gâche le break (89e), et manque de s'en mordre les doigts : au fin fond des arrêts de jeu, Kuol Garang se retrouve servi en face-à-face avec Martinez, qui s'impose (90e+7). L'Argentine est qualifiée, mais devra colmater les brèches face aux Pays-Bas.