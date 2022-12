Florian Gendebien : "Je tue le match, donc c'est parfait"

Le RFC Liège a pris la mesure des Francs Borains (3-1) ce dimanche après-midi à Rocourt sous un froid polaire. Grâce à ce succès, le matricule 4 reprend la tête du classement en Nationale 1.

Un match plein et une victoire très précieuse pour le RFC Liège qui reprend la tête du championnat grâce à des réalisations de Mouhli (26e), Reuten (70e) et Gendebien (83e) tandis que Chevalier (42e) avait égalisé peu avant la pause du côté des visiteurs.

Monté au jeu, Florian Gendebien a enfoncé le clou en fin de rencontre et a ainsi mis fin aux espoirs adverses. "Mon deuxième but de la saison tout de suite après ma rentrée. Je tue le match, donc c'est parfait", a expliqué le milieu offensif âgé de 25 ans à l'issue de la rencontre. "Mon but ? J'arrive de la ligne et on me donne le ballon dans la profondeur. J'arrive devant le gardien et je l'ajuste en envoyant le ballon au deuxième poteau. Ce n'était pas facile, et nous sommes contents d'occuper la première place", a souligné l'ancien joueur de Visé et de Heist.