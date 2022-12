Verra-t-on enfin Anass Zaroury et Bilal El Khannouss ?

Le Maroc défie l'Espagne ce mardi. Une dernière occasion de voir jouer des Belges ?

Les Lions de l'Atlas enchantent le Maroc (et la communauté belgo-marocaine) depuis le début de cette Coupe du Monde. Accrocheurs et appliqués face au Maroc, ils ont ensuite été brillants face à la Belgique, avant de finir le travail contre le Canada. Sous la houlette d'un sélectionneur enthousiasmant, Walid Regragui, le Maroc est le dernier espoir africain dans cette Coupe du Monde. Sofyan Amrabat, Romain Saiss, Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri, Selim Amallah...plusieurs joueurs crèvent l'écran, mais deux d'entre eux attendent toujours leur heure : Anass Zaroury et Bilal El Khannouss, dont la sélection a fait tant de bruit.

Pour le futur du Maroc

Regragui, cependant, n'avait pas fait de promesses impossibles à tenir aux deux talents belgo-marocains. "Leur manque de temps de jeu ne fait pas débat. Zaroury et El Khannous savent très bien que Regragui compte sur eux pour les prochaines compétitions à venir, vu leur jeune âge et leur potentiel. Ils sont intégrés dans ce groupe car c’est important de connaître les joueurs pour avoir une bonne entente que ce soit sur et en dehors du terrain", nous explique Kora Maroc, page consacrée à l'actualité des Lions de l'Atlas.

Le fait que de nombreux binationaux choisissent un autre pays que le Maroc - que ce soit les Pays-Bas, l'Espagne ou la Belgique - a en effet longtemps posé question au pays. C'est l'un des objectifs de la fédération marocaine depuis quelques années, notamment sous la houlette de Fouzi Lekjaa en poste depuis 2014. L'arrivée de Chris Van Puyvelde l'été dernier s'inscrit dans cette continuité, avec pour objectif de s'inspirer des succès du football belge pour construire une sélection capable de rêver plus grand. Zaroury et El Khannouss ont fait ce choix en ame et conscience : leur heure arrivera...mais peut-être pas ce mardi.