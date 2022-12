Un partage au Luxembourg : la première d'Eden Hazard avec les Diables

Après un petit voyage dans le temps, nous voici le 19 novembre 2008. Eden Hazard dispute alors le premier de ses 126 matches avec les Diables Rouges.

Ce mercredi matin, Eden Hazard annonçait qu'il mettait un terme à sa retraite internationale. Capé à 126 reprises, le Brainois est apparu pour la première fois avec la tunique noir-jaune-rouge en 2008, lors d'une rencontre amicale au Luxembourg.

Ce jour-là, le onze des Diables ne fait pas vraiment rêver lorsqu'on le compare à celui d'aujourd'hui : Silvio Proto est titulaire dans les cages en remplacement de Stijn Stijnen, malade. Anthony Vanden Borre prend place dans le quatre arrière, aux côtés de Jan Vertonghen, Daniel Van Buyten et Thomas Vermaelen. Guillaume Gillet, Timmy Simons et Maarten Martens occupent le milieu de terrain. Dans le compartiment offensif, Kevin Mirallas, Wesley Sonck et Stein Huysegems sont chargés de mettre à mal la défense luxembourgeoise.

Après l'ouverture du score de Mirallas (0-1, 22e), Mario Mutsch remet alors les deux équipes à égalité (1-1, 47e). Vient alors la 69e minute et la montée d'un jeune talent de 17 ans évoluant à Lille : Eden Hazard. C'est Wesley Sonck qui lui cèdera sa place. Le désormais 7e Diable Rouge le plus jeune de l'histoire percute déjà, se joue de trois Luxembourgeois, pénètre dans le rectangle et trouve le portier du Grand-Duché, Joubert. Une seconde tentative, quelques instants plus tard, n'inquiétera pas la défense.

Monté dans des conditions très difficiles, lors desquelles les Diables enchaînent les mauvaises prestations et ne parviennent pas à se défaire de la modeste formation du Luxembourg, Hazard démontre qu'il devra être pris en compte dans les années à venir. Et on ne pensait pas si bien dire. 126 sélections plus tard, le voici considéré comme l'un des plus grands joueurs, si ce n'est le plus grand de l'histoire de notre pays. Capitaine et demi-finaliste de la Coupe du Monde, le petit Eden a bien grandi. Il est dorénavant temps de lui dire au revoir, et merci pour tout. ​