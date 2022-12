Mauvaise nouvelle à Anderlecht concernant Julien Duranville

Le jeune talent du club bruxellois s'est blessé lors du match amical contre Panetolikos, dans le cadre du stage hivernal.

"Julien Duranville (6 matchs et 1 but cette saison, ndlr) a participé au stage d'entraînement hivernal en Crète la semaine dernière. Pendant un sprint lors du deuxième match amical contre le Panetolikos, le joueur a soudainement ressenti un problème aux ischio-jambiers et il a été contraint d'abandonner le match", a communiqué ce samedi le Sporting d'Anderlecht.

"Julien a rapidement passé les examens médicaux nécessaires lors de son retour en Belgique. Ceux-ci ont bel et bien confirmé une blessure aux ischio-jambiers", explique le club.

Le jeune ailier de 16 ans, qui a explosé avec les A en cette première partie de saison, sera absent "un certain temps". Le temps d'être fit pour la reprise, le 21 décembre en Coupe de Belgique face à Genk ?