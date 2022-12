🎥 La joie de Tissoudali et Salah après la qualification du Maroc

Les deux Marocains de La Gantoise ont savouré la qualification de leur pays pour les demi-finales.

En stage en Espagne, à Oliva, pour préparer la suite de la saison, les Gantois ont suivi de près les quarts de finale de la Coupe du monde et en particulier celui du Maroc. Il y a en effet deux Marocains dans l'effectif des Buffalos et ils viennent d'ailleurs tous les deux de prolonger jusqu'en 2026: Tarik Tissoudali qui aurait probablement participé au Mondial sans sa blessure et Ibrahim Salah.

Deux joueurs qui ont forcément savouré la qualification historique de leur pays, premier pays africain de l'histoire à atteindre les demi-finales du Mondial. "Elle sera pour nous cette coupe du monde", ose même Tari Tissoudali, qui avait aidé le Maroc à se qualifier pour le Mondial en inscrivant deux buts lors des barrages contre la RDC...