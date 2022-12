Giroud, éternel : "Ce match m'a fait penser à celui face à la Belgique"

Olivier Giroud a délivré les siens face à l'Angleterre. Les Bleus sont en demi-finale, et seront les grands favoris contre le Maroc.

Comme quatre ans plus tôt, la France réalise un magnifique parcours et pourrait bien aller chercher sa troisième étoile. Décrié en 2018, Olivier Giroud (36 ans) réalise cette fois une Coupe du Monde de haute volée et a inscrit le but libérateur contre l'Angleterre. Il a été élu homme du match. "C'est extraordinaire", savourait-il devant les caméras de TF1.

"Nous avons fait un énorme travail défensif aujourd'hui. Ce match m'a rappelé celui face à la Belgique il y a 4 ans", estime Giroud. À l'époque, les Bleus avaient totalement muselé la Belgique en demi-finale. "Cette fois, nous avons tout de même concédé deux penaltys. Nous avons eu de la chance. Mais nous avons également été dangereux. Cette génération anglaise a tout, mais nous les avons battus au mental".