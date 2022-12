Filippo Inzaghi évoque Cristiano Ronaldo : "C'est difficile d'accepter la fin"

Que va devenir CR7 et où va-t-il rebondir ? C'est la question que se posent beaucoup d'observateurs.

Filippo Inzaghi a évoqué la situation de Cristiano Ronaldo (37 ans). Libre depuis la résiliation de son contrat à Manchester United, l'international portugais se trouve sur un déclin inévitable à l'approche de la fin de sa carrière selon l'Italien.

"Je dis toujours qu'il nous est difficile, à nous footballeurs, d’arrêter, d'accepter - comme cela se produit pour chacun de nous - la fin. Vous ne savez jamais ce qui vous attend ensuite et vous savez que ce que vous faites vous procure des émotions qui seront difficiles à retracer. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, et ce n'est pas non plus facile pour un entraîneur de le gérer. (…) Me concernant, heureusement qu’ils m'ont fait arrêter, sinon j'aurais continué à 39 ans. Mais certains joueurs méritent de finir au plus haut niveau", a confié l’entraîneur de la Reggina pour Sky Italia.