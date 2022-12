L'Iran menace de pendre un footballeur professionnel pour avoir participé à des manifestations

Le syndicat international des joueurs FIFPro s'est dit "choqué" par la nouvelle et a appelé les autorités iraniennes à suspendre la sentence. "La FIFPro est choquée par les informations selon lesquelles le footballeur professionnel Amir Nasr-Azadani risque d'être exécuté après avoir fait campagne pour les droits des femmes et les libertés fondamentales dans son pays. Nous sommes solidaires d'Amir et nous demandons la suspension immédiate de sa peine", a tweeté le syndicat des joueurs.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.



We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph