Martin Demichelis : "J'aime voir Lionel Messi contrarié"

La Pulga a affiché un gros caractère face aux Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b.) lors des quarts de finale de la Coupe du monde.

Avant la demi-finale contre la Croatie ce mardi, l'entraîneur de River Plate Martin Demichelis a souligné l'aspect positif de l'attitude de Lionel Messi.

"Tout d'abord, j'aime voir Lionel Messi contrarié. Je pense que cela transmet beaucoup de choses au reste de ses coéquipiers, au groupe et à nous à travers la télévision. Il est à un stade de maturité où il peut penser que cela peut être sa dernière Coupe du monde. Il donne tout, comme toujours. Il ne tolère pas la défaite. Et c'est formidable d'avoir cette équipe en si bonne forme, mais peu importe si Leo disparaît parfois, il peut faire basculer un match à tout moment. Il y a tellement de grands joueurs, mais nous devons respecter les génies, parce qu'ils peuvent montrer leur capacité à n'importe quel moment du match, comme il l'a fait, et j'espère qu'il le montrera encore en demi-finale", a confié l'ancien défenseur en conférence de presse.