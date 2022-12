Messi - Modric : quelle légende dira au revoir à la Coupe du monde ?

Ce mardi, deux des plus grands joueurs de l'histoire du football se disputeront un dernier duel acharné en sélection nationale. D'un côté, Lionel Messi, qui rêve d'enfin atteindre la comparaison maradonienne. D'un autre, Luka Modric, meilleur joueur de l'histoire de la Croatie.

A eux deux, ils cumulent 8 Ballon d'Or, 9 Ligue des Champions, de multiples titres nationaux et près de 2000 matchs professionnels. Deux monstres, deux légendes vivantes, qui dominent le football depuis maintenant plus de 15 ans. Tant pour Messi, 35 ans, que pour Modric, 37 ans, ce mardi 13 décembre 2022 peut rester à jamais gravé dans les "highlights" d'une carrière gigantesque.

Comparé depuis son plus jeune âge et ses premières masterclass avec le Barça au "Dieu" Maradona, Messi a souvent été considéré comme un capitaine insuffisant, n'ayant pas les épaules pour endosser une telle responsabilité et muet lors des matchs décisifs. Passant les Mondiaux 2006 et 2010 presque incognito, Messi se déchaîne en poules, en 2014, libère l'Argentine en huitièmes en assistant Di Maria face à la Suisse, puis disparait. Les images de son loupé face à Neuer en finale sont très longtemps restées en travers de la gorge de ses adorateurs, qui sont aussi ses plus grands détracteurs au pays. Une pression si intense qu'en 2016, après une défaite en Copa America face au Chili, Messi met un terme à sa carrière internationale.

Mais la Pulga revient quelques mois après. Le succès, lui, attendra encore quelques années. Alors que l'Argentine est au bord de louper la Coupe du monde en Russie, Messi surgit et inscrit un triplé légendaire face à l'Equateur. Le Mondial sera un échec, et Messi sera mêlé à une polémique suite aux rumeurs de tensions entre plusieurs cadres et le coach de l'équipe, Jorge Sampaoli. La Pulga se muera à nouveau en sauveur en ouvrant le score dans un match décisif face au Nigéria, puis ne pourra rien faire en huitièmes face à la France.

Tant critiqué dans son pays suite à ses prestations parfois moribondes en équipe nationale, Messi a depuis tourné la situation à son avantage. Plus précisément, c'est depuis la victoire en Copa América l'année dernière que la tendance semble s'être enfin inversée. La Pulga, auteur de 4 buts et deux assists dans cette Coupe du monde, semble plus déterminée que jamais à enfin remporter une première couronne mondiale, qui échappe à l'Albiceleste depuis plus de 35 ans. En témoigneraient même son caractère et sa "grinta" affichés depuis le début de la compétition, du presque jamais-vu auparavant chez un joueur d'habitude assez discret.

© photonews

La discrétion, c'est d'ailleurs quelque chose que Luka Modric connait plutôt bien. Jamais le Croate n'a fait les gros titres ou n'a crée de polémique au sein de son vestiaire. Il faut dire que les attentes sont moindres en Croatie, un pays à l'histoire footballistique encore assez récente. Mais, force est de constater que Modric a largement effacé Davor Suker comme meilleur joueur de l'histoire des Vatreni. Présent depuis 2006 avec l'équipe nationale, le milieu de terrain a lui aussi mis un certain temps a connaître la lumière.

Tandis qu'il gravit les échelons à Tottenham puis s'installe durablement au milieu de terrain dans l'un des Real Madrid les plus dominateurs de l'histoire du football, Modric ne peut rien faire face au manque de régularité de l'équipe nationale. Eliminée en poules du Mondial allemand en 2006, la Croatie échoue à se qualifier pour la Coupe du monde 2010. En 2014, les Croates sont éliminés au premier tour, et Modric quitte la compétition la tête basse. La réussite n'est pas non plus au rendez-vous dans les compétitions continentales.

Toutes ces années de vaches maigres auront bien valu la peine. En Russie, la génération dorée croate parvient enfin à passer les poules et écrase l'Argentine de Messi (3-0) sur une frappe enroulée lointaine de son génie à la chevelure blonde. Le deuxième but, seulement, de la carrière de Modric en Coupe du monde après une réalisation face au Nigéria en ouverture. A 32 ans, Modric guide les siens vers une finale historique contre la France. Après cette performance, il remporte le Ballon d'Or et brise enfin la suprématie Messi-Ronaldo.

4 ans plus tard, le Croate démontre encore et toujours ses capacités, notamment contre le Brésil où il a livré une véritable masterclass, et s'apprête à, de nouveau, rallier la finale de la Coupe du monde face à celui qui a été durant tant d'années son ennemi lors des Clasico espagnols.

Plus que jamais, les destins de ces deux monuments sont liés et, qu'on le veuille ou non - qui le voudrait, en même temps ? - l'un des deux devra définitivement dire au revoir à ses rêves ultimes de Coupe du monde ce soir.