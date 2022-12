Romelu Lukaku veut oublier la Coupe du Monde : le revoilà à l'Inter Milan

Romelu Lukaku a retrouvé les terrains lors du Mondial après des semaines d'absence, et des mois compliqués liés à des blessures et rechutes diverses. Désormais, il veut lancer sa saison à l'Inter Milan.

Romelu Lukaku est arrivé blessé à la Coupe du Monde 2022, et n'avait disputé en tout et pour tout que 22 petites minutes le 29 octobre depuis...août dernier. Entouré d'incertitudes, le buteur des Diables Rouges a cependant pu monter au jeu contre la Croatie, et a eu un réel impact sur le match. Malheureusement, ses gros ratés devant le but ont coûté cher et la Belgique est rentrée à la maison dès les poules.

Après quelques jours de vacances aux Seychelles, Lukaku peut cependant voir le bon côté des choses à titre individuel : il est désormais fit et a pu retrouver, souriant, les terrains d'entraînement avec l'Inter Milan. La Gazzetta Dello Sport rapporte que Lukaku a rapidement réintégré le groupe pour le stage de 4 jours à Malte, et qu'il va donc désormais travailler à fond pour être de retour le plus en forme possible. La Serie A ne reprendra pas cette année : après le Mondial, il y aura encore deux semaines de trêve, et l'Inter Milan reprend le 4 janvier avec un choc face au Napoli.