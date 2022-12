Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi fort sollicités, Angers réagit et calme le jeu

Auteurs de très bonnes prestations au Mondial, les deux Lions de l'Atlas ne devraient pas faire de vieux os à Angers.

L’ailier Sofiane Boufal (29 ans, 11 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et surtout le milieu de terrain Azzedine Ounahi (22 ans, 14 matchs en L1 cette saison) semblent promis à un départ d’Angers cet hiver.

Le coordinateur sportif du SCO, Laurent Boissier, a tenu à calmer le jeu. "Pour le moment, ils sont chez nous. On va voir la suite des événements. Ça va dépendre de la volonté de M. Chabane (le président, ndlr)", a clarifié le dirigeant ce mardi en conférence de presse. "La vraie surprise, ce n'est pas Azzedine et Sofiane. C'est la perf du Maroc, on ne les voyait pas à un tel niveau de compétition. Azzedine, ce n'est un secret pour personne. On a déjà été sollicités au mois de juin et juillet. La Coupe du monde est un accélérateur mais le joueur avait été identifié bien avant."