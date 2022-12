Officiel : Bernd Hollerbach quittera Saint-Trond à la fin de la saison

Les chemins du STVV et du coach allemand se sépareront à la fin de cette saison.

Petite bombe ce jeudi du côté de Saint-Trond : Bernd Hollerbach, le T1, quittera le club au terme de cette saison. "Après une discussion ouverte, le STVV et l'entraîneur Bernd Hollerbach ont décidé de ne pas prolonger le contrat de l'entraîneur, qui expire à la fin de cette saison", a communiqué le STVV.

"J'ai commencé comme entraîneur il y a un an et demi, alors que nous étions dans une situation difficile. Mon travail consistait à apporter de la stabilité. Cette mission est désormais remplie. L'équipe a une base solide, un système clair et la bonne attitude", a déclaré Hollerbach, arrivé en été 2021 à la place de Peter Maes. "Ce n'est pas une décision motivée par la négativité. Je me sens toujours à l'aise au STVV. Tous ceux qui me connaissent savent que je continuerai à tout donner pour Saint-Trond, jusqu'au dernier jour de mon contrat. Nous voulons clore ce chapitre en beauté."