Wouter Vrancken sélectionneur des Diables ? Genk réagit !

Wouter Vrancken fait partie des noms cités pour la succession de Roberto Martinez. Mais l'entraîneur de Genk peut-il "faire une Leekens" et abandonner son club pour les Diables Rouges ?

Le Racing Genk est actuellement leader incontesté du championnat de Belgique, et cette réussite doit beaucoup à un homme : Wouter Vrancken. Arrivé cet été en provenance de Malines, l'entraîneur de 43 ans a le vent en poupe. Au point que son nom ait été cité pour succéder à Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges : Steven Defour, coach du KV Malines, en fait même son choix n°1 ! Vrancken lui-même a calmé le jeu, et c'est au tour de Genk de réagir via son chef foot, Dimitri De Condé.

"Je sais que Wouter ne ferait pas une chose pareille", affirme De Condé dans le Belang Van Limburg. "Bien sûr, je suis convaincu qu'il a les capacités pour devenir sélectionneur, mais cela n'est pas à l'ordre du jour. Wouter est encore en construction, devenir sélectionneur ne serait pas une bonne chose pour lui. Je crois qu'il a bien plus d'opportunités en tant que coach de club. Il pourra le faire plus tard, comme cerise sur le gâteau de sa carrière".

Le profil recherché par l'Union Belge, quoi qu'il en soit, paraît ne pas vraiment correspondre à Wouter Vrancken. L'offre d'emploi publiée évoque une expérience internationale, ce dont ne dispose pas encore le coach du Racing Genk. On sait qui plus est que la fédération cherche plutôt un nom étranger, à ce stade du processus de recrutement. Pas d'inquiétude donc pour Genk.