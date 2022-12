Wouter Vrancken nouveau sélectionneur de la Belgique ? "Je ne me prononce pas pour l'instant"

Wouter Vrancken est en stage à Benidorm. Là-bas, il prépare le KRC Genk à défendre sa position de leader. Les Diables Rouges ne sont donc pas dans ses pensées, assure-t-il.

Wouter Vrancken a été présenté par son ancien assistant au KV Malines, Steven Defour, comme le successeur idéal de Roberto Martinez. "J'aime qu'il pense à moi, car il a eu de nombreux entraîneurs de haut niveau dans sa carrière. Je ne sais pas d'où ces rumeurs arrivent. Aucune idée. Je ne suis pas non plus impatient de faire le grand saut pour le moment. Je ne me lance pas pour l'instant, je pense à Genk", a-t-il déclaré à VTM Nieuws.